【意甲】蒙沙換帥冇起色　費倫追打落水狗

今晚意甲獨腳戲，蒙沙主場硬撼費倫天拿。兩軍狀態未如理想，但蒙沙易帥後未見有太大起色，輸到冇晒信心，「紫百合」客場鬥中下游球隊表現特別醒神，今場可恃質反彈，客勝捧得過。（周二凌晨3時45分開賽）

蒙沙喺後貝魯斯干尼時代極度混亂，今季19輪聯賽贏得1場咁大把，當中輸咗11場。雖然早前怒炒A米名宿尼斯達，搵來少帥保捷迪頂上，可惜首仗末段一度扳平下，仍遭帕爾馬絕殺，上仗護級大戰更早早領先下，反輸畀卡利亞里，眾將信心已跌到落谷底，仲有後衞迪岩布斯奧做埋紅牌阿姑，今場要坐波監，真係屋漏偏逢連夜雨，主場出擊亦難以看好。

費倫同樣陷於低潮，近4場聯賽只得1和3負，尤其係中場艾杜亞度保維於上年12月頭對國米之役，突然心臟驟停暈倒而令賽事腰斬，好彩佢冇生命危險，不過冇咗佢可以話係費倫天拿跌Watt主因。查實「紫百合」近期要對住博洛尼亞、祖記同拿玻里等硬嘢，失分亦情有可原，但睇番佢哋近6場聯賽作客，獲得4勝1和1負，其中面對拖連奴、科木、萊切亦順利贏波，可見佢哋面對中下游分子仍有一手，今場對住包尾大幡，有力反客為主爭取勝利。

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