PPV直播滿貫鬥康仁福建　楊瑞鴻：努力加強防守

甲一男籃聯賽進入白熱化階段，將於周五（12日）上演兩場「一仗過定生死」的3至6名附加賽，尾場由常規賽「3哥」滿貫火併第6位的康仁福建，兩隊均為上季的「Big 4」勁旅，由於僅有一隊能躋身最後4強，故牌面上稍遜的一方誓必使出渾身解數搏到盡，且看比賽會否出現令人意外的爆冷賽果，而「綠軍」亦會不留餘力展現爭標決心，大戰一觸即發，球迷絕不容錯過。 （on.cc東網周二晚上8時40分提供按次收費直播）

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滿貫去年攬入新外援米勒，季中更有香港金牛港將加盟，今季僅負香港東方和南華，以7勝2負戰績奪常規賽季軍，其中對陣康仁福建一役以80：70力挫對手，中鋒惠龍兒貢獻21分10籃板「雙雙」率隊取勝，主力後衛蔡再懃亦轟2記三分取得10分，「阿懃」總結球隊今季表現：「今季打出全民皆兵風格，板凳球員亦非常落力，賽季至今與新加入成員的磨合愈來愈好，希望可以全力打好附加賽，打入季後賽。」滿貫今季陣容鼎盛，絕對有力在一場過的生死戰殺出一條血路。

至於康仁福建上仗以101：107意外不敵晉龍WTS，以2連敗頹勢、4勝5負戰績完成常規賽，雖然在賽前已鎖定附加賽席位，但主力控衛楊瑞鴻對此坦言相當失望：「雖然贏輸不影響排名，但我們今場仍然很想獲勝，可惜未能做到賽前部署，不過我信心球隊能夠及時反彈，忘記今場敗仗，好好檢討上場常規賽不敵滿貫的原因。」福建附加賽將惡鬥滿貫，「阿楊」指將會是一場「四六波」：「始終滿貫能擺出香港代表隊的陣容，我們要很努力做好防守，才有機會勝過他們。」

評價今季自身表現，楊瑞鴻形容狀態「高低起伏」：「今季自己表現對比上年較為一般，尤其是當對上強隊針對性部署的時候」，不過「阿楊」暫時將這些情緒抛之腦後：「盡力打好這場附加賽，爭取機會衝擊季後賽，今季結束後再重新檢視自己的不足，努力作出調整。」且看福建一眾華將能否大打爭氣波，而外援李察士若能保持高昂狀態，實有力與滿貫爭一日之長短，今仗勝方將躋身4強面對南華。