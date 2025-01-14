丁俊暉大師賽反勝威廉斯　14年來8強首缺「92三傑」

中國名將丁俊暉周一（13日）在桌球大師賽一度落後4比5的情況下，成功逆轉「金左手」威廉斯，勇闖8強，並讓大師賽於14年來首次在8強階段沒有「92三傑」列陣。

37歲的丁俊暉近年狀態回勇，這是他今年第二場要打到決勝局的比賽，他與威廉斯今仗爭持激烈，互有領先，曾3次奪走世界冠軍的威廉斯在第8局轟出一桿136度，有望奪得今屆賽事一Cue最高獎金15000鎊，繼而在第9局以一分險勝「小丁」，將總比數領先5比4，不過，丁俊暉隨後再沒有給予「金左手」機會，最後兩局分別打出一Cue76度及90度，連下兩城，並以6比5險勝，這已是丁俊暉生涯第8次躋身大師賽8強，也是自2019年後的第一次。

至於兩個月後年屆50的威廉斯，若今天獲勝將成為自1986年56歲的查爾頓之後，在大師賽取勝的最年長球手，但這個紀錄看來要寄望明年，這位威爾斯名將賽後稱:「丁俊暉相當凌厲，特別是最後兩局，我已記不清他舉手說了幾多次『對不起』，肯定有10次或11次，我都打得不俗，但他仍可有兩次『起迫』。」隨着奧蘇里雲賽前宣告退賽，希堅斯首圈不敵羅拔臣出局，連同威廉斯遭淘汰，這是「92三傑」自2011年來，首次沒有其中一人在大師賽8強之列。

至於丁俊暉賽後稱:「落後4比5時，我錯過了一個長枱紅球，我以為這就會結束了今天賽事，幸好有點運氣，威廉斯沒有放鬆，而最後一局我的集中力及信心都很好，但當時我沒有考慮輸贏。」丁俊暉下仗將面對「世一」卓林普或鶴健士的勝方。

另一場賽事，「小丑」沙比則以6比1大勝「機長」卡達，篤定8強席位，將會碰上麥克艾倫或斯佳輝的勝方。