省港盃　港隊開操　戴雅諾：同韋斯活理念接近

第43屆省港盃首回合周三（15日）在廣州越秀山體育場舉行，港隊大軍周二（14日）早上於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首操。負責領軍的U20主教練戴雅諾（Darren James Arnott）收操後受訪，指自己與港足主帥韋斯活足球理念接近，又表示首回合絕對不會刻意死守。（港台電視32周三晚上7時30分直播）

23名球員是日全部皆有出席首操，包括在外國留學的曾樂圖、曾以行，而港隊主教練韋斯活亦有現身，期間更與今次領軍的同鄉戴雅諾有講有笑，而他亦將隨隊上廣州觀戰。值得一提，港隊已經乘搭旅遊巴前往廣州，並會在同日下午作賽前最後一操。

港隊今屆省港盃雖以年輕球員為主，但負責領軍出戰的U20主教練戴雅諾，直言會全力而赴：「練兩課就比賽的確困難，希望球員快啲適應。今次大軍除咗幾個經驗豐富嘅大港腳，仲有唔少潛質小將，相信本地球迷見到名單都會好開心，今次亦係好好機會畀佢哋證明自己。」提到部分有份列入初選的主力包括安永佳、余在言，以及吳宇㬢最終落選，戴雅諾則解釋道：「我哋有嘗試要求，但球會唔放人。至於安永佳其實自己好想踢，但佢依刻狀態未足，可能參與球隊季前集訓對佢更合適。」

除此之外，戴雅諾又提到自己領軍的風格，與韋斯活大致相同，並強調首回合將不會刻意死守：「自己同韋斯活足球理念好接近，大家主張嘅踢法都相似。明白作客廣州好難踢，但球隊唔會刻意縮後防守，希望球員可以盡量保持控球在腳，再慢慢去組織攻勢。」

而已與中甲球隊無錫吳鈎約滿的後衞余煒廉，則指暫時未有班落，但來季很大機會繼續留在中甲發展：「其實都有中甲球會接觸緊我，但仲等緊佢哋出正式合約，經理人處理緊，希望新年前處理好晒。今次省港盃都係一次好好機會去表現自己，吸引中國球會簽自己。」由於現時屬於自由身，意味着「煒廉」今次將不受球會保險保障，惟他卻稱不太擔心：「都有考慮過依個問題，但代表香港好難得，自己每一次都好珍惜，其實有冇保險都係咁踢，想為港隊出一分力。」

至於廣東隊方面，今次以深圳新鵬城球員為班底，亦加入梅州客家、廣州隊、廣東廣州豹隊等多名主力。教練團繼續由周穗安擔任主帥，深圳新鵬城的意大利籍主教練拉坦齊奧（Christian Lattanzio）則出任執行主帥。

【港隊預計陣容】

門將：伍瑋謙

後衞：周子謙 余煒廉 曾以行 亞歷斯祖

中場：黃皓雋 胡晉銘 馬希偉

前鋒：艾華 劉智樂 史提芬彭利拿