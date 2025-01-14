7連勝奇兵Vs喪攻1哥　森林鬥紅軍大有睇頭

英超上演爭標大戰，近況大勇嘅諾定咸森林主場惡鬥「1哥」利物浦！森林目前落後「紅軍」6分排第3位，不過佢哋踢出7連勝走勢，士氣非常高昂，而且首循環有贏利物浦往績，主場出擊無懼同「紅軍」鬥攻，精彩駁火一觸即發，3.5球入球大穩開！（Now 621及611周三凌晨4時直播）

諾定咸森林係今季英超嘅「神奇球隊」，喺紐奴帶領之下踢出超水準，聯賽6連勝係球會近58年最長連勝走勢，上場英足盃出半力照贏盧頓錄得7連勝，狀態冠絕全英超。事實上，利物浦今季聯賽唯一敗仗就係輸畀森林，今仗森林有主場之利，夠晒信心向客隊開火。

森林陣中雖然冇頂級球星，不過進攻效率極高，安東尼艾蘭加同赫臣奧杜爾雙翼齊飛速度驚人，射手基斯活特今季已入12球，加上「中場發電機」基比斯韋特嘅創造力同後上攻門，成套進攻組合非常流暢，有力擊破利物浦唔係太穩陣嘅防線。

另邊廂，利物浦今季踢嘅「施洛波」水銀瀉地，前線有穆罕默德沙拿場場入波同助攻，已經係球隊入球保證，所以「紅軍」可以大安旨意壓前進攻，近6場聯賽總入球全開4球或以上，而且佢哋要報番首循環輸波之仇，今場作客都會踢得主動，開3.5球入球大機會大增。

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