張之臻苦戰五盤憾負出局　中國男單全軍覆沒

中國「一哥」張之臻周二（14日）出戰澳網男單，與13號種子丹麥的魯尼苦戰五盤後，在決勝關鍵保發局未能頂住壓力，最終落敗，時隔兩年再於墨爾本遇上一輪遊，同時中國男單今屆賽事亦全軍覆沒。

世界排名49位的張之臻面對丹麥的魯尼局不俗，首盤即率先打破對手發球局，並一度領先3比1，但二人隨後爭逐激烈，並兩度平手，要打到決勝盤分勝負，惟張之臻最後一個發球局失守，終以6比4、3比6、4比6、6比3、4比6憾負，即使全場轟出21個Ace球及首發成功得分率77％，比對手優勝，但都無緣晉級。

經過3小時10分鐘的激戰後，張之臻遺憾出局，可袋走13萬2千澳元的獎金；而他被淘汰後亦意味着中國3位男單球手都緣盡今屆澳網，此前布雲朝克特被橫掃，商竣程則因傷退賽。

反觀，中國女單表現爭氣，王曦雨在首圈面對奧地利的格拉芭，以6比1、7比5獲勝，時隔三年再在澳網獲勝，並躋身次圈；而王雅繁苦戰三盤後，先失一盤下以3比6、6比3、6比4險勝匈牙利的邦達，贏得新賽季首勝。不過，鄭賽賽則以直落兩盤不敵安祖娃，提早出局。