港超聯U22聯賽　冠忠南區火併標準流浪

將軍澳足球訓練中心周三晚上（15日）舉行1場「港超聯U22聯賽」榜首大戰，由以較佳對賽成績成為「一哥」的冠忠南區，火併同分的標準流浪，激鬥可期！（周三晚上8時30分開賽）

兩隊目前戰績同為7勝1負得21分，領先第3位的大埔6分，但南區首循環以2比0擊敗流浪，憑較佳對賽成績登上榜首，該仗有「士哥」的游卓峰指，雖然是役有部分主力缺陣，但相信問題不大：「Sohgo（趙聡悟）同Raphael（李小恆）佢哋要去『省港盃』，今場踢唔到，但因為我哋到25日先再踢港超，可以放心搵其他一隊球員幫手，實力唔會有太大影響。」談到今場部署，「阿峰」盼改善防守，盡快入局：「如果可以執好啲防守，我哋會有多啲反擊機會，爭取入球，希望贏多次流浪。」

上仗以3比0力挫理文，兼寫下U22聯賽6連勝記錄的標準流浪，隊長兼U22教練團成員劉智樂就指球隊近期狀態不俗，期望延續水準帶來驚喜：「上場對住理文整體發揮得唔錯，幾個U18升上嚟嘅球員表現都幾驚喜，好似馬榕生下半場一出嚟入兩球，見到呢排佢哋狀態都唔錯，希望嚟梗對住南區都維持住好表現。」「樂仔」又期望陣中年輕球員把握機會，借今仗證明自己的實力：「無論係正選定後備都好，希望佢哋盡力去踢，證明畀一隊嘅教練團睇，自己係有能力升上一隊或者爭正選位，呢個都係我哋球會一直以嚟嘅方針，畀多啲機會佢哋去表現自己。」惟劉智樂隨港隊北上廣州出戰「省港盃」首回合，是役未能領軍。