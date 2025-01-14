般尼茅夫弗爆　強勢擋「車」受讓抵玩

英超車路士主場對般尼茅夫，兩軍上周英足盃第3圈都大勝對手晉級，但重返英超賽場又係另一回事，「車仔」近4場聯賽2和2負未贏過。相反般尼茅夫最近走勢凌厲，對上8場聯賽5勝3和不敗，今場造訪史丹福橋球場有力搶分而回，讓球盤受讓一球，下盤好路。（Now 623 周三凌晨3時30分直播）

車路士英足盃第3圈喺主場贈摩甘比5蛋，不過對手只係英乙尾二球隊，大勝過關絕對係基本任務，並唔代表佢哋重回正軌。「車仔」近期成績急速滑落，近4場聯賽2和2負未贏過，對手主要係下游球隊，同愛華頓及水晶宮互交白券唔算大鑊，以0比2不敵葉士域治先至令人跌晒眼鏡，今場對住今季突飛猛進嘅般尼茅夫，絕對唔易應付。

般尼茅夫喺伊拉奧拿帶領之下，由以往大開大合，變成後防穩固不少，聯賽20戰失23球，失球數字係英超第5少。般尼茅夫現時排第7，只比排第4嘅「車仔」少3分，歐聯席位更加係觸手可及，球隊最近走勢凌厲，對上8場聯賽5勝3和不敗，包括作客大炒曼聯，今場造訪史丹福橋球場有力搶分，受讓一球下盤極抵玩。

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