艾殊利高爾：森林夠硬淨又團結 力抗紅軍

在過去幾季，這場比賽不會被視為如此重要的大戰，但考慮到諾定咸森林及利物浦今季英超的排名，結果可能會影響最終的走向。

賽前紅軍排榜首，諾定咸森林則排第3位，彼此之間亦只有6分差距，這對兩隊來說將是一場艱難的比賽。

今季表現出色的利物浦，在最近幾周暴露出一些弱點。早前他們先後被曼聯逼和及於英聯盃作客不敵熱刺，這兩場並不容易應付，也讓這支本來勢不可擋的球隊稍稍受到挫折，尤其在此之前整季只曾落敗1場。

雖然對紅軍來說是一場艱難的作客比賽，但他們是聯賽唯一一支作客不敗球隊，並且在過去12場聯賽中，每場至少入2球，當中有5場是在作客取得。其球員必須發揮出最佳狀態，皆因森林隊已連續5場比賽零失球，故這將令他們難以像在晏菲路一樣輕鬆突破。

另外，我們也知道利物浦今季唯一一場聯賽敗仗，正正是首循環主場對森林時呑下，而且也可能是森林今季異軍突起下最精彩的一場勝仗。

森林在各項賽事已7連勝，其中聯賽佔6場。如果他們今仗能夠擊敗榜首球隊，那麼將追平自己隊史在聯賽的7連勝走勢。

其領隊紐奴的表現非常出色，他充分發揮出球員的實力，包括基斯活特、赫臣奧杜爾、基比斯韋特、安東尼艾蘭加和艾拿等實而不華的球員。球隊上下似乎團結一致，為主帥而奮鬥。如果他們能在今仗取勝，這將是自1963年以來首次於聯賽雙殺利物浦。

值得一提的，是雙方的聯賽失球皆為19球，但利物浦比森林入多18球。在聯賽神射手榜領先的穆罕默德沙拿，今仗將面臨考驗，皆因他面對的將會是今季聯賽零封場次最多（9次）的門將沙斯，所以可以說是矛盾之戰。基於兩隊近況如此接近，而且在如此重要的比賽中，我認為大家都會接受一場和局，我相信結果也會如此。