熱刺尋覓孫興民接班人　睇中「新辛祖」

熱刺早前同隊長孫興民續約1年至2026年夏天，只屬於權宜之計，會方仍然需要為呢位32歲老將搵接班人，根據《TBR Football》爆料，熱刺睇中多蒙特新星比諾傑坦斯，呢位20翼鋒亦願意回流英國搵食，雙方有望一拍即合。

孫興民年紀已唔細，近年狀態下滑，另1位前鋒李察利臣表現持續低迷，而且經常受傷，借將迪姆華拿演出令人失望，將會被退貨，熱刺主帥普斯迪高路認為必須補充鋒線人腳，比諾傑坦斯屬於首選。

呢位20歲英格蘭U21小國腳近3季表現令人驚喜，特別係今季演出大勇，踢17場德甲入6球及3次助攻，被譽為「新辛祖」。事實上，比諾傑坦斯嘅球員生涯同查頓辛祖非常相似，都係由曼城青年軍轉投多蒙特後打出名堂，比諾傑坦斯對於返投英超球會，持開放態度。

雖然比諾傑坦斯屬於多蒙特主將，但呢支德甲球隊一向認錢唔認人，近年出售多位正選球員，包括艾寧夏蘭特、查頓辛祖、祖迪比寧咸，只要有球會出價符合要求，一樣會賣走比諾傑坦斯，估計佢身價為5,000萬鎊(約4.75億港元)。除咗熱刺之外，車路士亦有興趣收購比諾傑坦斯，佢嘅身價勢必水漲船高。