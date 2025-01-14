保齡球世界盃伊館決戰　馬來西亞首奪男子隊際金牌

「2025 IBF保齡球世界盃」周二（14日）移師灣仔伊利沙伯體育館，舉行男、女子組隊際賽4強及決賽，最終馬來西亞男子隊首奪世界盃隊際金牌，但女子隊則於決賽不敵美國，未能包辦兩面隊際賽金牌。

今屆「保齡球世界盃」此前一直在新落成的啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行，到是日特意移師伊利沙伯體育館鋪設兩條賽道，上演終極決戰。經過4強激鬥後，今屆賽事有亮眼表現的馬來西亞，殺入男、女子組決賽，分別與波多黎各和美國交手，力爭歷史性包辦隊際賽「雙金」，最終馬來西亞男子隊以總局數3比2勝出，歷史性首奪冠軍，惟有女單金牌得主羅絲蘭坐鎮的女子隊，第5局被美國下半局連續打出4次「全中」反勝，以2比3憾負，獲得銀牌，令馬來西亞無緣包辦兩面隊際賽金牌。

為馬來西亞代表隊效力13年的前亞運獎牌得主陳財政，對協助國家首奪世界盃男子隊際賽金牌，感觸良多，又指隊際賽改制後，更講求團隊合作，大讚隊友出色，才得以取得金牌：「我效力代表隊13年，第1次奪得世界盃金牌，想不到能夠達成這個目標，而且以往隊際賽是每人應付一局，現在是幾位隊友，合力打好一局波，因為當隊友打出『全中』，我都要接力『全中』先有高分，更講求隊友和教練之間的溝通。」

此外，不少亞洲代表隊如中國、中國澳門及泰國等，成功殺入男子隊際賽16強，陳財政盼保齡球能重返亞運賽場：「澳門女子隊奪得隊際賽銅牌，更是她們首面世界盃獎牌，表現出色，希望保齡球重新被列入亞運項目，讓這個項目發揚光大。」

美國女子隊在決勝局反勝馬來西亞，寶奧華斯姬賽後受訪時難掩興奮：「當在決勝局落後時，大家難免有少許擔心，但保齡球是很瘋狂的運動，形勢隨時有很大變化，幸好對手錯失機會，我們藉機不斷搶分，才得以獲勝。」對於決賽移到伊館舉行，寶奧華斯姬大讚氣氛良好：「這個場館的氣氛實在太瘋狂了！球迷亦很踴躍為球手打氣，設施齊全，令我們非常興奮！」

至於中國香港保齡球總會主席劉掌珠，對舉辦今屆賽事的成效以及入場人數，感到滿意，又解釋為了增加獲得「M」品牌資助的機會，決定把部分賽事，移師至伊館舉行：「我們於商場舉辦記招宣傳活動，以及將部分比賽移師伊館舉行，令更多公眾接觸這個運動，又能提升我們申請『M』品牌資助的成功率，而且我都得悉不少球隊大讚伊館『Awesome』，證明這個比賽辦得成功。」

此外，「珠姐」指會汲取經驗，盼年尾舉行世錦賽有所改善：「今次其實有啲『甩轆』位，只是外界未有發現，相信舉辦世錦賽時會有進步。」