祖雲達斯最叻鬥磨　受讓捧得過

意甲周中補賽，阿特蘭大主場迎戰祖雲達斯。祖記雖然被前列球隊積分拋離，但意甲賽績極度硬淨，至今7勝12和保持不敗，而且對賽往績有利，近7次對阿特蘭大獲2勝5和不敗，加上阿特蘭大近況轉沉，祖記受讓必捧下盤。（周三凌晨3時45分開賽）

祖雲達斯今季改由莫達領軍，成績比上任主帥阿里基未見有太大改善，現時意甲僅排第5，落後榜首拿玻里14分，主要原因係佢哋特別多和波，19場聯賽有12場打和，仍然保持不敗，而且和波對手不分強弱，包括上場都靈打吡1比1賽和拖連奴，2比2和護級弱旅威尼斯，0比0和爭標分子拿玻里，最誇張係同國際米蘭踢成4比4。

由此反映出祖記呢班波韌力十足，今場作客實力分子阿特蘭大，仲要係周中夜波球員戰意一般，相信「斑馬軍團」又會用佢哋最擅長策略，同對手鬥磨博攞1分。

阿特蘭大正同拿玻里及國際米蘭喺榜首爭持激烈，爭標寸土必爭，佢哋又係意甲主場成績最好球隊，聯賽8次主場獲7勝1負，藉主場之利勢必強攻對手。不過，佢哋近期走勢有回落迹象，近3場僅得2和1負，包括意超盃4強不敵國際米蘭，意甲連和2場更直接影響聯賽爭冠，今場對住唔易輸嘅祖記，再失分不足為奇。

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