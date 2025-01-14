甲一附加賽　永倫2分險勝漢友　4強大戰香港東方

甲一男籃周二（14日）上演附加賽大戰，永倫和漢友鬥到最後一刻，最終「黃金戰士」憑泰那和蓋帝斯合取53分，以87：85險勝。永倫晉級周四（16日）展開的季後賽4強系列賽，將會大戰常規賽一哥香港東方。

永倫今場派出泰那、韓天次、周迎堅、文俊傑和蓋帝斯正選登場，余理洋先列後備。漢友方面，鄺錦昌前十字韌帶受傷需要做手術，今場以莊嘉聰、黃銘德搭配蔡駿賢、溫梓豐和托查摩利路斯。漢友開局憑托查摩利路斯連取5分，加上蔡駿賢的三分球，領先8：2。永倫亦不甘示弱，韓天次命中兩球三分波，蓋帝斯則負責強攻籃底，單節取8分。不過漢友外圍手感不俗，托查摩利路斯連入兩球三分，蔡駿賢和馬嘉聰亦有進帳，首節以26：25領先。

第2節，永倫的余理洋後備上場，惜連續兩次底角起手未中目標，並錄得兩犯。「得分機器」泰那首節受到黃銘德嚴密看管，未有太多起手機會，此節他終於「解鎖」，內外開弓並博得「3＋1」，單節攻入12分。戰至第2節餘6分多鐘時，比賽一度因地板破裂暫停，最後職員貼上黑色膠布繼續比賽。漢友此節有馬嘉聰轟入兩記三分，另外蔡駿賢閃過蓋帝斯上籃得分亦相當搶鏡，但托查摩利路斯失誤增多僅取4分，半場漢友落後44：47。

易籃後，永倫射手韓天次轟入兩個球三分球，泰那力抗包夾中距離得手並博得「and 1 」，加上中鋒蓋帝斯連得3分，一段14：4猛攻拉開比分。漢友把握罰球及快攻機會連取6分，其後又有蔡駿賢、黃銘德輪流上籃得分，追至65：72。

決勝節永倫再有韋斯庭上籃得分，加上文俊浩博得「and 1」，擴大領先優勢至10分。漢友頑強抵抗，托查摩利路斯助攻溫梓豐籃底搶分，黃銘德策動快攻歐洲步上籃，另轟入三分球，最後兩分半鐘力追至落後2分，掀起高潮。最後26秒，漢友再憑馬嘉聰投進「三分彈」，托查摩利路斯更在最後0.09秒轟入三分球，可惜未能扭轉戰局，以85：87僅負永倫。

永倫此役有3人得分上雙，泰那豪取30分7助攻5籃板，蓋帝斯貢獻23分19籃板，同時錄得5次失誤，韓天次三分球9射5中，攻入16分，他亦相勤力另有11記籃板進帳。漢友方面，托查摩利路斯命中3球三分球取25分21籃板，黃銘德緊隨其後取19分8助攻6籃板，馬嘉聰三分球8射5中轟入17分，另外第4節5犯離場的蔡駿賢取12分7籃板。

今場收穫「雙雙」的蓋帝斯賽後承認自己表現有待改進：「今場贏得很艱難，對手一度追近，慶幸大家堅持到最後，克服難關。我要改善我的傳球，需要更加精準地傳好波，減少失誤幫助球隊取勝。我們下場亦要多加留意（三分球），整體防守都要加強，我自己亦會留意籃板球，專注做好自己本分。」永倫兩日後就要大戰香港東方，蓋帝斯表示會準備好打一場硬仗：「他們贏了常規賽，絕對是一支很強的球隊，我們一定要好好準備。」