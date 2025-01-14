甲一附加賽　康仁福建挫滿貫　綠軍首次無緣4強

甲一男籃周二（14日）附加賽尾場，常規賽第6的康仁福建首節在楊瑞鴻傷退下，憑李察士、許烜行和黃子謙的出色表現，帶動全隊大打士氣波，最終以85：74勇挫常規賽季軍的滿貫，連續兩季打入「Big 4」行列，將於周四（16日）大戰常規賽「二哥」南華。至於「綠軍」則隊史首次無緣季後賽4強。

今場滿貫的歐陽維江未入12人名單，首發陣容由蔡再懃、惠龍兒、林俊光、方誠義及外援米勒組成；康仁福建派出楊瑞鴻、林俊達、黃律堯、蔡龍德和外援李察士應戰，但同樣有兩名球員林羽和黃文康缺陣。

甫開賽，滿貫主動進攻，方誠義弧頂三分為大戰拉開序幕，蔡再懃和惠龍兒先後剷籃得分。康仁福建亦不示弱，楊瑞鴻「Answer 3」，聯手林俊達各取6分，福助球隊初段領先12：9，惟前者一次搶籃板落地踩到對手腳面嚴重「拗柴」，倒地後雙手緊抱左腳表情痛苦，數分鐘後才被隊友抬出場邊。首節雙方互不相讓戰成23：23平手。

第二節福建派出許烜行串連球隊，連傳帶攻領先31：26，反觀滿貫近4分鐘沒有分數進帳。「綠軍」叫停比賽作出調整，回場後惠龍兒強打顏色地帶搏得「And 1」，小將蕭瑋耀底角三分命中，米勒衝擊禁區得分，半場完持平戰局39：39。米勒上半場攻入最高的13分，李察士保護禁區送出3次封阻。

易籃後，福建後衛黃子謙即在外圍開炮，米勒拉桿打入「2+1」，大展個人技術連袋9分，「倒戈」舊會的張偉康和蔡再懃互飆三分彈，戰況激烈再度拉鋸至53分平手，其後福建憑快攻打出8：2攻勢拉開差距。楊睿騏關鍵三分為滿貫「止血」，並以58：61進入最後一節。

決勝節，福建控衛懷斯三分開齋，加上黃子謙「easy layup」擴大領先66：58，不過許烜行和懷斯則陷入犯規麻煩。比賽餘下約5分鐘，滿貫防守悍將吳松峻錄滿5犯離場，雖有蔡再懃和惠龍兒奮力咬住比數，但前者在最後關頭扭傷退下火線，最終未能頂住福建快上快落攻勢，其中許烜行內外開弓連袋5分最搶鏡，加上黃律堯最後4記罰球全中奠勝，全場以85：74熱血勝出，晉級4強。

數據方面，康仁福建外援李察士轟全隊最高18分，外加12個籃板和3次封阻，黃子謙和許烜行分別貢獻15分和14分。滿貫由米勒飆入全場最高的25分及10籃板「雙雙」，不過亦送出4次失誤，蔡再懃三分波8中3、取得16分，惠龍兒交出15分2封阻。福建有18分為二次機會得分，較滿貫多出15分，成勝負關鍵之一。