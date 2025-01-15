神調動！祖達落場22秒建功　利物浦逼和森林

周三(15日)凌晨英超爭標大戰，利物浦作客諾定咸森林喺先落後劣勢下，靠領隊施洛下半場一次「神調動」大逆轉，兩名後備兵落場22秒就完美配合入波，最終1比1逼和主隊，避免遭森林「雙殺」厄運。「紅軍」今季喺落後情況下搶到14分冠絕英超，盡顯冠軍韌力。

森林賽前落後利物浦6分，而且首循環曾作客晏菲路贏波，今場明顯信心十足，開波8分鐘就由基斯活特接應安東尼艾蘭加靚直線，窄角度射入遠柱網仔。利物浦失守後力圖反撲，控制戰局但製造埋門機會唔多，森林就用反擊迎敵，踢得算係輕鬆。

見勢色唔對，施洛65分鐘換入迪亞高祖達同森美卡斯，呢次「神調動」立竿見影，22秒後森美卡斯開出角球，迪亞高祖達攝入人群中頂入，兩人都係入替後第1腳掂波就搞掂。利物浦追和後氣勢如虹，但森林門將素斯連番精彩撲救，最終以1比1握手言和。

今場和波後，利物浦繼續領先森林6分兼踢少1場，數據顯示「紅軍」今季韌力非凡，9次先落後情況下拎到3勝5和1負，搶到14分同曼城並列「後追王」。施洛賽後表示：「我換人係想踢多個前鋒爭取入波，本身冇諗住個角球就搞掂，不過森美卡斯處理死球好好，而祖達亦擅長入波。」

3年前英足盃利物浦對森林，迪亞高祖達就曾經接應森美卡斯傳中入波，迪亞高祖達透露：「我同森美卡斯喺場邊準備入場嗰陣，我就同佢講要重演當年個入波，所以你去開角球，結果一切都好順利。不過今場唔係特別開心，因為我覺得我哋本來可以贏波。」

對於森林嘅爭冠威脅，施洛就表示：「森林喺呢個位置唔係靠運氣，佢哋已經踢過好多作客硬仗，而且全隊球員幾乎全季都好人健康，我見佢哋每場正選都差唔多一樣，如果森林可以繼續保持呢個人腳，佢哋餘下比賽都唔會失太多分，森林係支好難應付嘅球隊。」