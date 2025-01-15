列斯占士補時5分鐘入波　車仔驚險執番1分

列斯占士(藍衫)今季僅上陣6次，難得射入重要1球。(Getty Images)

周三(15日)凌晨英超，車路士又失分，主場出擊只能逼和般尼茅夫2比2，連續2場聯賽不勝，唯一安慰係近年長期養傷嘅列斯占士補時5分鐘射入罰球扳平，呢位「玻璃腳」超過2年首次入波，走出傷患陰霾。

開賽13分鐘，車路士透過1次簡單組織，尼高拉斯積遜斜傳，高爾彭馬單刀冷靜射入打開紀錄。跟住尼高拉斯積遜個人突破勁射，可惜中柱彈出。車路士錯過拉開紀錄黃金機會，下半場5分鐘就出事，中場摩西斯卡些度喺禁區內侵犯對手安東尼施美安，被判罰12碼，祖斯甸古華特主射入，加上68分鐘安東尼施美安窄角度射入，協助般尼茅夫反超前2比1。

車仔面臨輸波之際，隊長列斯占士扮演救世主，補時5分鐘射入罰球逼和2比2，亦係呢位25歲右後衞自2022年10月歐聯對AC米蘭之後，首次入波。賽後列斯占士話：「我好耐冇入過波，再次嘗到呢種久違滋味，好開心可以幫助到球隊，我需要保持呢種狀態。」呢位英格蘭國腳近多次受重傷，包括今季季前已經養傷，直至上年10月先至復出，今季僅上陣6次，難得射入重要1球，有助佢重拾信心。