艾卡華斯81分鐘搞掂闖澳網32強　巴西小子搶眼晉級

爭取首奪澳網冠軍的西班牙「小天王」艾卡華斯周三（15日）盡顯強勢，僅花81分鐘以直落三盤淘汰日本的西岡良仁，而他與「世一」仙拿為首的新世代勢力逐漸擴大，應屆新世代年終冠軍巴西的方錫卡，爆冷淘汰9號種子的魯列夫，被譽為是未來另一夥巨星。

被列為3號種子的艾卡華斯，去年已袋走法網及溫網冠軍，試圖向包攬四大滿貫進發，今日在男單次圈面對日本的西岡良仁，開局已經搶攻，更想速戰速決，他全場轟出14Ace，首發得分成功率達89%，第二發得分成功率都有71％，最後以6比0、6比1、6比4輕鬆躋身32強。

他賽後坦言:「我相信在大滿貫比賽上，以最少時間完成比賽總會有利，體能上我覺得很好。」艾卡華斯特別提到今場的發球:「今天的發球很滿意，我是花了一點功夫，而第一場比賽的發球則不太好。」

至於從外圍賽晉級的巴西小將方錫卡亦表現搶鏡，他在男單首圈以直落三盤7比6(7比1)、6比3、7比6(7比5)淘汰了世界排名第9的魯列夫，迎來在澳網正賽的首勝。這位18歲的巴西新星過去一個月表現搶眼，於12月贏得新世代年終賽冠軍，就連傳奇拿度都要跟他合照，而1月初在坎培拉則獲得生涯第二個ATP挑戰賽冠軍，然後上周在墨爾本以不失一盤的成績在外圍賽晉級。