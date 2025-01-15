港超聯　維丹費拿讚費查「金球」：我都未入過波

港會門將費查、李溢晉及中場唐道碧周三（15日）於啟德體育園零售館出席品牌見面會，德甲勁旅多蒙特傳奇門將維丹費拿（Roman Weidenfeller）亦以品牌大使身份現身活動，與港會三將同場交流足球心得，有現場球迷向維丹費拿分享費查的22至23球季「年度最佳金球」影片，同為門將的維丹費拿大讚費查的入球精彩，笑言自己亦未曾試過「士哥」。

前德國國家隊門將維丹費拿首度現身啟德體育園出席見面會，活動上除了與港會三將交流青訓及本地足球發展的方向，與球迷進行遊戲互動之外，更於活動前到新落成的啟德青年運動場「踩草」，他盛讚體育園設施完善，有機會亦希望再臨香港獻技：「今次係我第一次參觀啟德體育園，呢度嘅球場設施達到世界級嘅水準，可以媲美我哋多蒙特嘅法西倫主場，我2019年嘅時候嚟過香港大球場同利物浦踢表演賽，嗰陣氣氛都好好，香港球迷好熱情，所以我對香港嘅印象好好。如果有機會，話唔定可以再帶隊嚟啟德呢度踢波，同班球迷見面。」

同場現身的港會門將費查及維丹費拿與球迷一同互動，期間有球迷向維丹費拿展示前季港超聯賽，費查於補時階段為球隊追平晉峰的倒掛入球片段，維丹費拿笑言自己16年職業生涯亦未曾入波，讚費查的入球精彩。費查表示自己一直十分欣賞維丹費拿，非常榮幸可以與其分享足球軼事：「維丹費拿係當代最優秀嘅門將之一，佢為多蒙特上陣400場，仲幫德國攞過世界盃，好開心今日同佢見面，嚟梗港會星期日有場聯賽，希望維丹費拿可以過兩招畀我。」