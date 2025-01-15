火藥味濃！蘇志樂爆發領晉裕加時險勝建龍飛馬

甲一男籃周三（15日）進行名次賽首輪，常規賽第7名的晉裕憑蘇志樂、艾勤各轟30分，加時以99：95擊敗有侯斯頓轟55分的建龍飛馬，報卻常規賽一敗之仇。

晉裕季初以75：84不敵建龍飛馬，今場甫開戰即搶攻，開局領先12：6，建龍飛馬此節有周健宏、鍾俊昇、劉家傑轟入三分球，晉裕憑艾勤單節攻入8分，領先21：18。建龍飛馬外援侯斯頓上周對永倫狂轟63分，創下甲一單場得分紀錄，雖然他首節手感不佳只得3分，但第2節隨即進入個人表演時間。建龍幾乎不組織攻勢，由侯斯頓自由發揮狂轟17分，帶領建龍飛馬半場領先40：35。

狀態「著火」的侯斯頓第3節在外圍不斷發炮，每次命中三分球更會用手指向防守者「開槍」慶祝，相當興奮，單節再取20分。不過晉裕此節亦有射手蘇志樂爆發，1分鐘內連轟3球三分球，包括一次「3＋1」連取10分，單節亦有15分進帳，助球隊力追至65：66。

第4節發生小插曲，已錄4犯的侯斯頓和對手推撞，球證作出警告未有判罰，遭晉裕激烈投訴，有人高呼：「我哋唔打喇！」，經調停後比賽繼續。此節晉裕由艾勤、李頌民上籃得分，加上小將曾朗謙命中三分球，反超前至74：72，但建龍飛馬亦有侯斯頓、周健宏轟入「三分彈」再度超前。兩隊激烈對攻，一度戰成78：78平手。建龍飛馬的周健宏、黃家棟尾段5犯離場，晉裕在罰球線上連取5分再度領先2分，最後19秒亦有胡兆智博得罰球，惟他表示受傷由梁民熊代射，但兩罰不中。侯斯頓最後一節體力急降，此節只得4分，但他在最後4秒長傳鍾俊昇快攻上籃得分，助建龍飛馬追至80：80進入加時賽。

晉裕在加時階段有艾勤跳射得分，另有蘇志樂、鄧力嘉轟入三分球，侯斯頓最後力挽狂瀾連入9分，仍無阻晉裕以99：95結束這場大戰。

數據方面，蘇志樂轟6球三分球攻入30分，艾勤收穫30分25籃板貢獻「超級雙雙」，李頌民命中率達71％取16分，另外曾朗謙11分5籃板。建龍飛馬則有侯斯頓豪取55分17籃板，三分球13中6，其次為交出8分12籃板6助攻的鍾俊昇，劉家傑亦命中兩球三分球攻入8分。