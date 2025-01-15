丹恩奴域：希拉爾「大」勝有辦法

沙職上周重開，希拉爾旋即作客以5:0大勝艾奧魯巴，再次升上聯賽榜榜首位置。

希拉爾雖有首席射手阿歷山大米祖域因傷缺陣，不過其位置成功由聯賽其中一位近況最好的球員來填補。馬高斯李安納度通常出任前鋒身後的位置，但在對艾奧魯巴時梅開二度後，證明有能力推前出任正前鋒。

馬高斯李安納度不但擅於墮後協助球隊保持控球權，亦可以擺脫對方守衞，並作出致命傳送。這名21歲小將近4場比賽一共攻入5球，今仗大家要留意他的演出。

另一方面，我深信米連高域沙域及魯賓尼維斯將會全面控制中場，而一對閘位球員祖奧簡斯路及路迪，將會於兩翼位置壓前助攻，為對手防線構成危險。

艾法特近12場聯賽未嘗一勝，當中只曾錄得3場和局，目前更加在聯賽榜包尾。今季他們踢了14場聯賽後，一共輸了10場，所以我認為他們難望在希拉爾身上取得分數而回。

要留意，真尼利雖然為球隊入了4球，但自去年10月以來便出現入球荒。即使賓迪比卡於中場表現不錯，而且有能力取得士哥，奈何今仗在面對米連高域沙域及魯賓尼維斯的情況下，將會一籌莫展。

最近他們由上海海港簽入了馬迪亞斯華加斯，這名翼鋒於中超的助攻數字相當之高，故我深信他將能夠加強球隊的創造力。

然而，由於雙方在實力上出現鴻溝，故我預計希拉爾將可以大比數輕鬆獲勝。