省港盃　局長入場睇波　羅淑佩：8號同龍門踢得好！

第43屆省港盃首回合周三（15日）在廣州越秀山體育場舉行，港隊最終與廣東踢成1比1。當中文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦是座上客，她在賽後走落球場與兩隊球員合照，又不忘大讚港隊球員表現。

港隊在省港盃首回合賽事作客廣東，吸引文體旅局局長羅淑佩入場觀戰，最終見證港隊與對手踢成1比1。羅局長賽後除走入球場與兩隊球員合照留念，又不忘點名大讚中場黃皓雋和門將伍瑋謙：「香港隊成隊都打得好好，好開心呀！尤其8號（黃皓雋）喺中場好有拼勁，同埋龍門（伍瑋謙）都好好，救咗幾球好波。」

羅局長早前曾公開指為推動香港體育產業發展，提議港足或需發展應援會，而是日比賽則有近百名港隊球迷入場，對此她亦相當滿意：「今日好好氣氛，但應援團留番畀足總去組織。好開心見到球迷享受依場比賽，我哋下個禮拜喺香港再見！」

能夠獲得局長的讚賞，賽後兩名球員亦相當開心，當中黃皓雋表示：「多謝局長識欣賞，怕羞呀！我會繼續努力。」至於伍瑋謙則笑稱：「局長淨係同我講話踢得好，叫我繼續努力但絕對冇話請我睇Mirror。見局長都好落心落力推動體育、文化各方面發展，希望本地足球會更加進步。」