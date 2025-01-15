省港盃　證轉會傳聞屬實　亞歷斯祖：想踢埋銀牌決賽

香港男子足球代表隊周三（15日）在第43屆省港盃首回合，以1比1賽和廣東，今仗踢足的亞歷斯祖（Jojo），賽後證實有中超球會與其瑞典球會IK Oddevold接洽，他盼轉會前為東方出戰「高級組銀牌」決賽。

Jojo今季從IK Oddevold外借至東方，早前有消息指這名港隊右閘，將轉戰中超，他是日確認傳聞屬實，正待雙方商討轉會費：「我恨咗踢中超好耐，但因為IK Oddevold想要轉會費，希望兩隊好快傾得成，但為尊重新球會嘅私隱，我唔會講會去邊度住。」

東方季中已先後宣布高素巴耶夫及余在言離隊，主教練盧比度早前亦透露吳宇曦有「8成機會離隊」，Jojo強調自己一日未離隊，仍會繼續為東方奮戰，並期盼在轉會前協助球隊，出戰出戰「高級組銀牌」決賽：「我早幾日幫東方對完港會，呢日再代表港隊踢足90分鐘，嚟緊星期六（18日）會對埋傑志，雖然行程好密，但我一定戰鬥到底，希望可以幫東方踢埋『高級組銀牌』決賽先再算。」

他堅定道：「相比起IK Oddevold，我心入面更加着緊東方，即管睇吓之後點發展！」談到今仗被判罰手球，Jojo表示有待賽後再看重播，期望次回合為港隊爭勝。