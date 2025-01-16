直播甲一4強「藍黃大戰」　蓋帝斯：準備打場硬仗

甲一男籃4強系列賽今日（16日）晚上強勢爆發，常規賽冠軍香港東方再次迎來「地獄賽程」，周三晚出戰東超賽事，於菲律賓作客生力啤酒人獲勝後即晚回港，翌日（今日）就要在甲一 4強 Game 1大戰永倫，力證王者身價。(on.cc東網及港台電視32周四晚上7時同步直播）

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香港東方常規賽收穫9戰全勝，隊史首次贏得常規賽冠軍，率先晉身季後賽4強。「藍軍」今周需要3日內出戰東超（菲律賓作客生力啤酒人）、甲一季後賽（4強Game 1 對永倫）及PBA專員盃（菲律賓作客泰拉菲馬）。徐遠成、陳兆榮、梁兆華、麥洛連、楊和、梁嘉顯、張延隆、蘇利文等東方甲一陣容球員都有份隨隊出戰東超，

永倫附加賽以87：85險勝漢友，取得4強資格。該戰「得分機器」泰那在漢友高壓防守下命中率降至38％，不過他把握不少罰球機會「密密執」多達11分，最終全場命中3球三分球取得30分，另交出5籃板7助攻2偷球。中鋒蓋帝斯雖交出「雙雙」23分19籃板，但他亦有5次失誤，賽後他亦自評表現不算理想，需要加強傳球準確度。

4強對手香港東方或受「地獄賽程」影響戰力，但蓋帝斯直言永倫不會因此有很大優勢：「東方是一支強隊，他們的優勢正正在於他們打很多比賽，打幾個聯賽吸取經驗，而且他們的板凳深度很深，可以有不同的進攻組合，後備球員實力同樣不容忽視。所以即使他們作客完回來，我們亦會準備好打一場硬仗。」

賽事資料

1月16日-4強首回合

7:00pm 香港東方 vs 永倫

8:40pm 南華 vs 康仁福建

地點：灣仔修頓場館

票價：$90正價票、$60學生及長者優惠票