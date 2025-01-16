直播康仁福建4強G1撼南華　許烜行：絕對有信心贏

甲一男籃今晚（16日）尾場有康仁福建大戰南華，前者在附加賽打出「士氣波」勇挫滿貫，主力楊瑞鴻缺陣下能否再打出漂亮一仗，報卻常規賽一敗之仇，令人期待。而鬥心爆棚的許烜行表示：「有信心可以贏。」(on.cc東網及港台電視32周四晚上8時40分直播賽事）

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尾場4強戰同樣有睇頭，附加賽力挫滿貫的的康仁福建將大戰常規賽「二哥」南華。康仁福建上場甫開戰5分鐘就迎來壞消息，得分主力楊瑞鴻嚴重扭傷退下火線，但無損球隊士氣，聯手打出精彩一仗，以85：74 連續兩年晉級季後賽4強。該戰外援李察士交出18分12籃板，黃子謙貢獻15分5籃板。

香港金牛借將許烜行亦打出身價，助攻助守取得14分5助攻2偷球，中鋒陳永熹亦以100％命中率攻入8分，團隊失誤次數（12次）亦比滿貫少5次。

許烜行上仗打到「爆嘴」英勇受傷，賽後他謙稱作為球員只需做好本分，好好把握上陣機會：「上陣幾多分鐘都好，落到場就要把握機會。雖然今季我是替補球員，通常都是接替『阿楊』上陣，但不可以計較太多，落到場就要當自己係重點球員一樣發揮，做好當下要做的事。」

康仁福建常規賽以76：89不敵南華，許烜行有信心球隊能成功「復仇」：「上次我們到尾段才被對手拉開，相信透過輪換保留主力球員體力，應該可以應付到，絕對有信心可以贏。」