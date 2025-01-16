阿仙奴2比1反勝熱刺　神奇數據成爭冠最後希望

周四(16日)凌晨英超「北倫敦打吡」，阿仙奴喺主場2比1反勝死敵熱刺，追貼榜首利物浦至4分差距。「兵工廠」爭標形勢非常被動，不過佢哋再次展示踢硬仗「打不死」能耐，喺聯賽面對「Big 6」球隊已連續17場不敗，神奇數據成為阿仙奴挑戰冠軍嘅最後希望。

阿仙奴近期盃賽接連失利，今場打吡戰決心反彈踢得積極，不過25分鐘被孫興民抽射「波子機式」彈入先落後。阿仙奴沉着應戰，40分鐘靠招牌角球攻勢，加比爾馬加希斯衝頂省中蘇蘭基入網；4分鐘後再靠快速反擊，由李安度杜沙特勁射破網。下半場兩隊駁火但未能把握機會，阿仙奴最終以2比1贏波。

阿仙奴目前落後利物浦4分兼踢多1場，爭冠軍機會唔樂觀，但今場「北倫敦打吡」贏波，再次展示佢哋踢硬仗嘅強項。Opta數據顯示，阿仙奴對上一次喺英超「Big 6對決」輸波，已經係630日前輸畀曼城，近17次對「Big 6」球隊有10勝7和不敗佳績。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「我哋踢得非常好。之前2場我哋交出表現但拎唔到成績，今場仲要應付全季最重要嘅比賽，無疑係對球隊態度嘅考驗，球員展示出決心、勇氣、能力，我認為我哋完全值得拎呢3分。聽日開始，我哋就要專注備戰對維拉嘅賽事。」