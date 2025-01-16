拜仁狂派5蛋　將簽尼干古如虎添翼

周四(16日)凌晨德甲，榜首拜仁慕尼黑主場以5比0大勝護級份子賀芬咸，領先第2位利華古遜4分，主帥高柏尼為咗提升爭標本錢，準備簽入車路士進攻中場尼干古，令球隊如虎添翼。

雙方實力距離懸殊，開賽6分鐘拜仁慕尼黑由利萊辛尼勁射入網打開紀錄，轉個頭哈利卡尼送出妙傳，拉菲爾古里路射成2比0。哈利卡尼貢獻完助攻後，自己都入番1球，佢射門導致對方球員喺禁區犯手球，獲得12碼，呢位英格蘭國腳主射入網，佢今季聯賽上陣15場入16球，排射手榜第1位。

換邊後，利萊辛尼再入1球，個人梅開二度，加上基拿比近門射入，贈賀芬咸5蛋。拜仁今季德甲17戰轟入53球，屬各隊之冠，但教練高柏尼仍然未滿意，想簽入進攻球員，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，拜仁計劃收購尼干古，呢位27歲法國國腳未能獲得車仔正選，因而萌生去意，佢效力PR萊比錫期間表現出色，早已獲得拜仁垂青，想趁機簽入呢位能夠勝任中前場多個位置嘅全能戰士。由於車路士亦想簽入拜仁19歲前鋒泰爾，拜仁可能用泰爾作為籌碼，收購尼干古。