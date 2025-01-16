艾法特防線一射就穿　希拉爾強攻再追半大

沙特職上演「首尾大戰」，「1哥」希拉爾主場撲擊包尾大幡艾法特。希拉爾係沙職攻力最強球隊，而且踢法搶韁，半場經常能夠取得入球，近4場聯賽有3次半場開2球或以上。艾法特聯賽14戰只有1場可以保持不失，半場都頂唔住希拉爾，中位數1.5球半場大要捧。（Now 671周四晚11時05分直播）

希拉爾上輪大勝艾奧魯巴5比0後，趁伊蒂哈德逼和艾費哈1比1失分，重登榜首位置，今仗以「1哥」身份，主場出擊鬥榜尾嘅艾法特，大有不勝無歸之感。

事實上，希拉爾係沙職攻力最強球隊，雖然首席射手阿歷山大米祖域因傷缺陣，但馬高斯李安納度喺上場鬥艾奧魯巴梅開二度，證明可以完美頂替前者位置，攻力不受影響，預料希拉爾會保持一貫搶韁嘅踢法，繼續向艾法特大門進襲。

艾法特近12聯賽未贏過，球隊最大問題係防守脆弱，聯賽14戰失26球，只有1場可以保持不失，遇着半場經常能夠取得入球嘅希拉爾喪攻，相信艾法特都好難頂得到半場，不過半場主勝得1.26倍賠率乏味，不如向半場大埋手，畢竟希拉爾近4場聯賽有3次半場開2球或以上，有晒數據支持，呢場玩半場大更啱數。

更多賠率：