【有片】算吧停吧朋友！樸路被玩到幾乎斷腳

熱刺喺「北倫敦打吡」作客1比2不敵阿仙奴，英超史上第5次單季被死對頭「雙殺」，羞家程度喺上半場經典一幕表露無遺，右閘柏度樸路單對單防守李安度杜沙特，結果被玩到一仆一碌幾乎重傷。熱刺領隊普斯迪高路賽後亦批評球隊表現「不能接受」。

上半場30分鐘嗰陣，杜沙特喺左路底線單挑柏度樸路，該比利時翼鋒假扮兜番轉頭，突然一下「告魯夫轉身」加速落底，柏度樸路反應唔切成個人近乎「一字馬」跌低，而且好痛苦咁按住右膝起唔到身，搞到球證都要吹停比賽畀軍醫入場，好在柏度樸路最後冇事。

熱刺今季21輪聯賽輸咗11場，追平球會英超史上同期最多輸波紀錄，普斯迪高路賽後表示：「表現好唔掂，踢得太保守，尤其係上半場任由阿仙奴控制比賽，下半場好番啲......但都係難以接受。我哋輸得太多，係時候停止，終極責任喺我身上，我哋唔可以放棄。」