外流港將　抖至少1個月　芭堤雅城官宣趙正宇離隊

今季由標準流浪外借至泰國T3球隊BFB芭堤雅城的港將趙正宇，因右腳腳踝受傷，周四（16日）獲球會在社交網站官宣離隊。「宇仔」隨後接受東網記者訪問，透露自己需要休養至少一個月，並會返回香港養傷。

港將趙正宇去季效力港超球隊標準流浪表現出色，更帶領球隊勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍，兼個人榮獲「U22星中之星」。不過這名18歲中場今季卻選擇外流泰國，以借用形式加盟當地T3球隊，然而BFB芭堤雅城是日卻突然宣布，「宇仔」因傷關係將會提前離隊：「趙正宇在早前盃賽受傷，令腳踝韌帶撕裂，需要返回香港治療傷勢。由於第二回合將無法繼續比賽，因此球隊會撤銷他的球員註冊。」

而隨後「宇仔」受訪時，亦確認已經離開BFB芭堤雅城：「無錯自己整到右腳腳踝，仲要唞1個月多啲，我會番嚟香港休養，不過受傷係避免唔到，同埋必經階段。」至於標準流浪總幹事李輝立則表示，「宇仔」與球隊仍然有合約，惟在外流後一直未有再與自己接觸，希望此子在養傷期間，認真考慮未來去向：「其實佢出去邊到踢都冇所謂，我都想佢好，但今次選擇去泰國，我覺得絕對係錯囉，浪費咗自己一段時間。當然佢嘅選擇，我哋唔會阻撓，但希望佢咁年輕，要諗清楚，其實香港踢足球再同時讀書都係可以，唔明白點解一定要外流？」