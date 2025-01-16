紅魔鬼搏到殘　曼聯迎聖人虛張聲「細」

英超上演周中快車壓軸之戰，曼聯主場迎擊榜尾修咸頓。「紅魔鬼」近期連鬥兩大死敵利物浦及阿仙奴，被睇淡下反而有神勇演出，亦由於搏得太盡，體力未必恢復得切，估計今場就算贏波，都係小勝格局居多。睇番雙方近5次對賽，總入球全開3球或以下，主Ｗ太熱冇肉食，不如博中位數3.5球嘅入球細。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

曼聯早前一度遭遇英超3連敗兼冇波入，遭輿論猛烈批評，甚至被嘲諷有降班危機。不過「紅魔鬼」始終係歐洲大球會，球星知恥近乎勇下，上輪聯賽作客逼和榜首利物浦2比2，如非中堅哈利馬古尼錯失入波良機，甚至有權贏埋。曼聯球員自此重拾信心，上場英足盃面對另一死敵阿仙奴，即使有達洛治被逐，都可以守和對手1比1，最後更憑互射12碼晉級。

曼聯有復甦迹象固然係好事，但上仗踢少1人下，同「兵工廠」鍊足120分鐘，消耗大量體力，匆匆再踢英超，難免吃虧，今仗大有可能放慢比較節奏，加上佢哋班前鋒把握力欠佳，亦難以大炒修咸頓。

「聖人」修咸頓目前積分仲係個位數，近10場聯賽只有2和8負，明顯未夠班立足英超，難以對曼聯防線構成太大威脅，預計都係主守博和波攞1分。事實上修咸頓今季作客偶有佳作，包括僅以0比1輸畀曼城，早前亦守和富咸0比0，近6場英超作客總入球全開3球或以下，入球細值得捧場。

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