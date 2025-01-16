香港東方EASL作客勝生力啤酒人　2月終極一戰爭出線

香港東方籃球隊周三（15日）於菲律賓馬尼拉列隊，出戰東亞超級聯賽（EASL）對陣生力啤酒人，憑奇勒轟全場最高25分，麥洛連貢獻「雙雙」15分17籃板，最終以84：74勝出。「藍軍」最後一輪比賽將於2月5日作客台灣球隊桃園璞園領航猿，勝出的一方可晉級最後4強。

今場香港東方眾將鬥志十足，初段火力全開打出一段11：1攻勢，隨後更憑擋拆陣地戰連取12分，首席中鋒麥洛連單節攻入9分，東方首節以高達68%的命中率領先30：11。

次節主隊進攻端稍有起色，不過香港東方即使換入二陣，仍有張延隆、曹佑珩和林爵華先後交出表現，尾段外援奇勒連袋5分，白蘭基利外圍開炮，反觀啤酒人三分7射0中外圍手感冰冷，「藍軍」上半場完續以48：32領先。奇勒半場交出13分，值得一提東方半場摘27個籃板，較主隊多出11個。

轉邊後，主隊首個攻勢有三分波開齋，並一度追至10分差距，不過東方有奇勒發威，此節轟入10分，加上楊和及麥洛連相繼有分數進帳，助球隊第3節領先70：50，手握20分優勢進入最後一節。

決勝節，主隊外圍投射手感回暖，一度燃起反擊希望，更打出一段誇張的18：0攻勢，反觀東方逾6分半鐘未有取得分數，靠麥洛連在籃底「tip in」為球隊「止血」，林爵華最後1分鐘挺身而出，內外開弓連袋5分，最終以84：74勝出取得三連勝。連同菲律賓PBA專員盃一役，東方一個月內3度擊敗同一對手。