香港4子　勇奪迪拜24小時耐力賽組別亞軍

區天駿，許建德，謝榮鍵及余嘯峰以無瑕疵表現，勇奪迪拜24小時耐力賽全場第6名兼組別亞軍。香港四名賽車運動員，區天駿(Antares)，許建德(Jonathan)，謝榮鍵(Kevin)，及余嘯峰(Frank)組成隊伍，遠赴中東參加第20屆迪拜24小時耐力賽(24 Hours of Dubai)成功獲佳績而回。四名香港車手接力完成長達24小時的耐力賽，最終在全場共64部賽車角逐的比賽中以全場第6名完成，並且在所屬的GT3-Am組別中勇奪亞軍。

四名香港車手於2020年曾合作參加此項一年一度的大賽，唯當屆賽事因出現暴雨致賽道水浸而令比賽提早結束。他們今年再度合體出戰該項季初焦點年度大戰，於晝夜不停的比賽上表現近乎完美，最終踏上迪拜24小時耐力賽的頒獎台奪得組別亞軍。

四名香港車手合力駕駛80號的Herberth Motorsport保時捷911 GT3 R (992)戰車，參加GT3-Am組別賽事。他們的比賽有個不錯的開始，於練習賽中都發揮出很好的速度，對比賽亦建立起信心。可惜他們的排位賽並不順利，紅旗的出現以及接著的更換輪胎決定導致當中參與排位賽的三名車手的圈速時間未如理想。80號的保時捷戰車在週六舉行的比賽上，僅排在全場第23名，組別第8名的位置起步。

雖然沒有理想的起步位置，然而四名港將都專注於如何在24小時的比賽上能交出穩定而乾淨利落的表現。區天駿負責開賽的第一棒，他的起步很順利，並且為車隊奠下穩步上揚的基礎，使80號戰車在每一棒的接力中都能將名次提升。及後，許建德和謝榮鍵分別都接力作賽，直至比賽進入中段時，80號戰車的名次一度上升至全場第3位，擠身爭冠位置。隨後，其他對手陸續以金級和銀級的職業車手作賽並搶回一些優勢，然而這亦是在80號戰車的一眾香港銅級車手的預計之內。

在大部分夜間的比賽時段內，香港車手們都表現得十分穩健。到黎明時分，80號戰車在一次加油期間，由賽會提供的加油設備發生故障，令四名香港代表失去爭冠希望。這結果使80號戰車需要再次進入維修站去解決問題，因而損失兩圈的時間，全場名次亦因此跌出前十名以外。

80號戰車在比賽最後6小時陷入不利狀況，多次與21號奧迪賽車和27號平治賽車交換位置，互相競逐頒獎台上的最後一席。車隊透過利用得宜的燃油策略，配合戰況監察，保持著戰車穩定的比賽節奏，在這困難階段中仍能保持競爭力。比賽來到末段的最後30分鐘，因賽道出現事故令安全車一度介入，這變故為80號戰車提供機會，讓香港車手們成功超越對手，一舉升上組別次席直至衝線。他們最終獲得全場第6名，組別亞軍的佳績，排名甚至比有職業車手參加的Pro-Am組別對手更高。

今屆賽事是這四名香港車手第五度聯手出戰迪拜24小時耐力賽，亦是他們第三次在這項賽事登上領獎台。他們合力以穩定的發揮，取得全場第6名這目前為止最好的參賽成績。這些香港車手將再接再厲，目標在2025繼續爭取佳績。