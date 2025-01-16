周迎堅韓天次合取30分　永倫4強G1贏香港東方

甲一4強系列賽周四（16日）展開，常規賽冠軍香港東方與永倫合演精彩一仗，東方周三晚出戰東超賽事後，主帥巴拿莫域、中鋒麥洛連及楊和均留在菲律賓未有回港，最終東方以78：97不敵永倫，3場2勝賽制下落後0：1。

香港東方3日內出戰東超、甲一季後賽及PBA委員盃，周三以84：74擊敗生力啤酒人後，周四從菲律賓回港出戰甲一4強 Game 1。陣容方面，東方主帥巴拿莫域、中鋒麥洛連及控衞楊和未有隨隊回港，今仗未有上陣。4強大戰令修頓回復熱鬧場面，入座率約6成。首節東方極速入局，團隊命中率高達70％，憑胡卓斌、梁兆華各取7分，以30：21領先有蓋帝斯、泰那各入8及7分的永倫。

永倫第2節反擊，韓天次、泰那和蓋帝斯輪流搶分，加上何倚富的三分球，一段16：3攻勢反超至39：37。香港東方由中鋒胡卓斌射入「long 2」止血，梁兆華亦成功封阻泰那跳射為球隊振士氣，不過球隊進攻失靈單節僅得12分。雪上加霜的是，卜聿揚和胡卓斌各有3犯纏身需要暫時收起，永倫中軍蓋帝斯隨即把握機會，不斷挑戰顏色地帶博罰，其中一次罰球射失後，他更自搶3次進攻籃板再博得罰球，輕鬆「執」多兩分，和韓天次齊齊單節貢獻7分，助永倫半場領先46：42。

士氣如虹的永倫第3節繼續搶攻，蓋帝斯大力入樽、何倚富和周迎堅籃底得分，泰那弧頂急停轟入三分波，比分拉開至60：53。雙方埋身肉搏火藥味漸濃，更因判罰問題發生口角，陳兆榮和泰那各被罰技術犯規。其後東方有徐遠成連得4分，梁兆華助攻卜聿揚籃下得分，一度追至落後1分。不過永倫未有手軟，泰那45度角再轟三分，加上韓天次「and 1」，蓋帝斯空中接應周迎堅傳球得分，以72：65繼續領先。泰那單節攻入11分，東方則有梁兆華單節9分。

決勝節進入戲肉，東方先有梁嘉顯命中三分球，但永倫韓天次回敬兩球三分球，加上韋思庭連取5分，助「黃金戰士」擴大領先優勢至13分。東方罰球線連取6分稍稍回血，永倫攻勢一浪接一浪，45歲的周迎堅亦愈打愈有，接應蓋帝斯傳球籃底得分後，轉身轟入「long 2」，最終永倫以97：78取勝。

今場永倫的泰那交出30分10助攻，蓋帝斯25分14籃板，韓天次緊隨兩位洋將之後，三分球8中3，收穫14分6籃板7助攻，隊長周迎堅亦表現高效，交出14分6籃板7助攻。香港東方亦有4人得分上雙，梁兆華取全隊最高的22分，同時有4次失誤，梁嘉顯取14分3助攻，徐遠成交出12分12籃板，但有4次失誤，胡卓斌上陣15分鐘亦頗有威脅攻入11分。

永倫常規賽不敵香港東方，今場成功復仇，韓天次賽後表示：「球隊始終不是職業隊，季中的確出現疲態，狀態不穩的情況，不過大家一到重要賽事就非常集中，例如近兩場CJ（蓋帝斯）都非常積極進攻，他的牽引作用為其他隊友製造機會。」余理洋受傷後，韓天次近期穩定成為永倫的第3得分點，他亦期望自己為球隊貢獻更多：「這兩場我更加放膽射波，我知道自己是球隊第3得分點，所以定下目標每場至少起手10次，盡量放膽射，機會來到就好好把握。」