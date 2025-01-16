希斯基：桑馬達體能提升　西悉乘勝追擊

雖然西悉尼流浪者及中岸水手在澳職聯賽的排名只差1位，但前者的近況明顯較好。西悉上場作客擊敗珀斯光輝後，近5場聯賽獲得3勝，表現似乎越來越好。

桑馬達的體能狀況繼續提升，故於對上3場聯賽都能夠為西悉正選上陣。我希望看到他可以踢得較前一點，出任10號位的進攻中場，而非要需要瞻前顧後的6號位，但我認為領隊史坦錫想他盡可能控球在腳。或者他已過巔峰，不過依然是一位高質素且能沉著應戰的球員，所以能夠好好墮後控中場，並憑其死球處理能力影響戰局。

尼高拉斯米蘭奴域上場對珀斯光時交出另一次助攻，繼續於前線保持危險性。另外，薩卡利沙斯福近來的表現出色亦令我留下深刻印象，這名相當爛打的球員整場賽事不停走動，面對光輝時更加攻入奠勝入球。整體而言，西悉前線的火力相當旺盛，能夠於邊線及中路位置為對手帶來威脅。

相反，中岸水手的入球能力強差人意，12場聯賽只入12球。雖然他們於比賽時經常能製造到機會，奈何轉化為入球的能力卻非常之低。話雖如此，我十分欣賞其前鋒古奧，他充滿力量，等閒守衛難以應付，但定要加強把握力才可。毫無疑問他是一位出色前鋒，但於今季聯賽只入兩球，所以定要作出改善。

中岸水手上仗作客FC悉尼，後防頻頻出錯，最終大敗1:4。今仗他們面對入球停不了的西悉尼流浪者，料會陷於苦戰，所以我預計主隊可以穩勝。