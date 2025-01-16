南華4強首回合挫康仁福建　曾湛元：賽前部署奏效

甲一男籃聯賽周四（16日）於修頓場館上演季後賽4強首回合，尾場由常規賽「二哥」南華對陣附加賽擊敗滿貫的康仁福建，「紅軍」憑反擊快攻佔盡上風，全場5人得分上雙，曾湛元轟全隊最高的24分，安德拉籃底制霸貢獻18分12籃板「雙雙」，最終以88：65力挫康仁福建，取得3場2勝制下的首回合勝仗，Game 2大戰將於下周二（21日）展開。

南華沿用勝利方程式，由曾湛元、葉耀邦、朱亮、關雋陶及外援安德拉擔正。康仁福建派出林俊達、黃子謙、蔡龍德、黃律堯及外援李察士應戰。

甫開賽，以挑戰者身份出戰的康仁福建眾將鬥志十足，而南華憑安德拉和曾湛元策動攻勢，初段領先9：3，關雋陶送出2次失誤被換下，陳怡富替上於防守端交出表現。福建的許烜行替補上陣即有三分開齋，隨後被對手打出一段11：2攻勢，4分鐘後懷斯射入三分「止血」。最後0.8秒，蘇柏軒邊線球妙傳安德拉「拆你屋」，後者單節攻入8分，助南華首節領先23：13。

次節，福建後衛黃律堯三分得手，蘇柏軒「hot hand」一連回敬2記三分，聯手朱亮外圍開炮，後者更貢獻2次封阻，惟其後與林俊達推撞吞下「T foul」。福建李察士和林俊達合取15分，不過朱亮稍作休息回場後再轟三分彈，加上安德拉強攻顏色地帶，上半場完續以44：33領先。林俊達狀態不俗，半場攻入13分，葉耀邦亦有10分7籃板。

下半場，佔盡上風的南華球員未有手軟，曾湛元連傳帶攻率隊打出7：0攻勢，福建由林俊達和許烜行先後命中三分緊咬比數，惟後者一次剷籃撞傷右手退下火線。南華該節反擊快攻湊效，加上安德拉送出「排球式」封阻，讀秒階段曾湛元再中三分波，助南華第3節領先63：49。

最後一節開始2分鐘後，福建多次打手錄滿隊犯，南華趁機搶分擴大比數，惟主將葉耀邦左腿抽筋倒地，南華主帥羅意庭緊急叫停比賽，回場後憑多次反擊快攻得手，領先20分以上差距。餘下最後約3分鐘，福建收復失地未果，「紅軍」主力全收並派上後備力量，比賽進入垃圾時間，終場以88：65取下Game 1。

數據方面，南華5人得分上雙，主力控衛曾湛元轟全隊最高24分，外加6個籃板及4次偷波，安德拉貢獻「雙雙」18分、12個籃板及4次封阻，蘇柏軒替補上陣交出13分，葉耀邦和朱亮分別有12分11籃板和10分10籃板進帳，不過全隊亦送出23次失誤。康仁福建華將狀態火熱，轟入全場最高的27分，外援李察士發揮失準，僅取得10分6籃板。