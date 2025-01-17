曼聯神兵驚天一戰　阿密特「戴帽」反勝修咸頓

曼聯天降神兵！周五(17日)凌晨英超賽事，曼聯主場對住包尾嘅修咸頓踢得異常狼狽，落後情況下靠新星阿密特迪亞路救世，呢位22歲翼鋒喺末段12分鐘內神奇「戴帽」，帶領曼聯3比1反勝修咸頓。阿密特亦成為蘇斯克查同朗尼後，曼聯歷來第3個喺英超80分鐘後連中三元球員。

曼聯今場表現令人失望，奧拿拿上半場中段連環撲救力保不失，但完半場前終於都頂唔住，曼紐爾烏加迪喺角球防守擺烏龍落後0比1。換邊後曼聯狂攻，去到82分鐘由阿密特喺右路舞入禁區窄位抽入；90分鐘阿密特接應基斯甸艾歷臣妙傳建功；94分鐘再「偷波」成功射入空門，完成帽子戲法。

上星期先同曼聯續約5年嘅阿密特，再一次成為救世主，今季英超已有6個入波同6次助攻，當中有5球係追平或致勝入球，同時亦係繼蘇斯克查(1999年)同朗尼(2010年)後，第3個喺英超80分鐘後入3球嘅曼聯球員，更係曼聯史上首個「戴帽」嘅非洲球員，改寫多項歷史。

阿密特賽後表示：「續完約再入3球，呢個可能係我人生中最美好嘅一星期，好開心可以喺奧脫福上演首個帽子戲法，最重要係贏波，我哋一直都好有信心。」領隊魯賓艾摩廉就話：「恭喜阿密特！佢今季表現都好出色，但我哋要小心照顧年輕球員，我會提佢要食好、瞓好，因為下一場我哋仍然需要佢。」