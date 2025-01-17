港隊主場爭殘疾人世錦賽　望更多人關注保齡

隨着IBF保齡球世界盃結束，IBF世界殘疾人保齡球錦標賽亦緊接本月17至24日於啟德體育園Top Bowl上演，東道主港隊派出強陣出擊，力爭踏上頒獎台；然而他們更希望藉此機會宣傳保齡球運動，爭取大眾更多關注。

比賽吸引了18個國家及地區、約190名運動員爭逐，賽事分為7個組別，其中TPB1、TPB2及TPB3 為三個不同程度的視障運動員組別；TPB4 將細分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員組別；而身體殘障運動員組別分別為TPB8 輪椅運動員、TPB9 下肢殘疾運動員及TPB10 上肢殘疾運動員組別。中國香港殘疾人保齡球隊及中國香港智障人士保齡球隊，分別派出22名及8名隊員爭逐，當中不少為爭牌希望。

在首屆亞洲殘疾人保齡球錦賽奪得兩金一銀的TPB10組別球手周培堅，今次目標是期望在自己的地方爭取成為世界冠軍，他坦言從當初的興趣變為職業，經歷不少挑戰:「因為自己少了一隻右手，所以平衡上是差少少，初學保齡時用較輕（13磅）的保齡球，但目前已可用15磅波；而克服了最難的平衡問題後，現在於比賽心理及狀態發揮等就是另一個挑戰。」去年曾試過在香港出戰亞錦賽，周培堅直言主場對他來說不會有壓力，反而是動力，如很多運動員一樣，他都有一個夢想:「每一個運動員都希望參加奧運，踏上世界體壇最大的奧運或殘奧舞台，在場上表現自己，但這刻我會集中香港的世錦賽。」

至於因白化病導致有中度視障的張凱童，也是港隊的爭標希望，2009年加入港隊、已有14年波齡的他曾於亞洲殘疾人保齡球錦標賽獲得金牌，並於2023年IBSA世界運動會勇奪兩面銀牌，他將會在TPB3組別爭逐，他直言:「我很喜歡在香港比賽，不用舟車勞頓，市民又可以現場睇比賽，可以宣傳一下這個運動。」對於今次的目標，他揚言劍指金牌:「當然是想攞金牌，絕對不是志在參與，但目前最大的挑戰是如何發揮穩定，我們視障的運動員，要配合教練睇球道。」

已經有5年球齡的智障運動員葉翹銘，今次世錦賽將會在TPB4級別爭逐，19歲的他直言希望可為港取得獎牌，「我們已準備了很久，心情都有點緊張，啟德場館很靚又很舒服，希望可以在這裡攞獎。」曾於2023年特殊奧林匹克夏季世界賽贏得男子單人銅牌及雙人融合組冠軍的葉翹銘，踏上保齡球生涯像很多運動員一樣，都是跟朋友「碌Lane」玩樂開始接觸保齡，其後對它愈來愈有興趣，葉翹銘坦言:「以前我喜歡打籃球及羽毛球，但接觸了保齡之後，對這項運動很有興趣，每次都覺得好刺激，曾經在練習時最高分數打到200分，我都很想打到全中，拿到滿分300是我最大目標。」