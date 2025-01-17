澳網再現新勢力！麥維迪夫苦戰5粒鐘負19歲小子

網壇新勢力繼續衝擊墨爾本，澳網男單次圈再現爆冷戰果，3屆亞軍得主麥維迪夫苦戰五盤後以2比3不敵從外圍賽晉級的19歲美國小將錢亮拿（前譯田恩），被擯出局。

5號種子的麥維迪夫今仗完全被對手克制，開賽已先失兩盤，即使第三盤力戰拯救賽點，避過輸0比3出局的尷尬場面，但最終在決勝盤打到「刁時」都難保出局命運，以3比6、6比7(4比7)、7比6(10比8)、6比1、6比7(7比10)慘敗收場。

這場比賽打至澳洲當地時間凌晨2點54分才結束，二人激鬥了4小時49分鐘，場館內幾乎空無一人。世界排名121位的錢亮拿出生於加州，父母都是越南人，媽媽是數學老師，因此將他的名字為Learner（學習者），這位新生代賽後坦言:「我當然希望比賽不會進入第五盤，但無論如何，我真的很高興能贏得勝利。」他過去未試過在大滿貫贏過一場比賽，而今天在澳網則闖入了32強。

麥維迪夫去年決賽就是不敵當今世界一哥意大利的仙拿，時隔一年再遇年輕球手挫敗，錢亮拿續稱:「打了很長時間，輸了第3盤是很艱難的，我本有一個賽點，而看到第4盤有點令人失望；在第4盤中我實在太想去厠所，所以試圖盡快完成它。」

錢亮拿是本周繼巴西方錫卡及捷克的文錫克(Jakub Mensik)之後，第3位淘汰世界TOP10球手的年輕小將，而錢亮拿是去年底ATP新世代年終賽的亞軍得主，他在決賽不敵巴西新星方錫卡，而這兩位超新星在今年澳網表現都相當搶鏡。錢亮拿下仗將面對世界排名69位的法國球手慕迪，看看能否再走前一步。