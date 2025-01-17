【澳職】有前冇後　西悉主場旺大手交易

周五澳職免費直播，有西悉尼流浪者對中岸水手。「西悉」大踢性感足球，入波多失波亦多，特別喺主場，近5次主場全開4球或以上，中岸水手近況雖然平平，不過近兩場亦開4球或以上，今場必然大把波入，中位數3.5球入球大咪走寶。（無綫82台周五下午4時35分直播）

「西悉」上場2比1輕取珀斯光輝，聯賽連續兩場失分後，總算重回正軌，今次回師主場出擊，對手係近況低迷嘅中岸水手，預料有力爭取連捷。該隊星級戰將桑馬達近期都有落場，受呢位前曼聯球星影響，球隊亦變得崇尚進攻，近10場全部攻入2球或以上，入球數字屬澳職前列。

不過「西悉」防守相對薄弱，近10場只有1場冇失波，明顯有問題，至今累積失23球屬澳職第3高，但睇嚟佢哋都唔介意失球數字高企，實行喪攻到底，主場出擊更要憑強勁攻力取悅觀眾，入球必多。

上季常規賽及季後賽雙料冠軍中岸水手，今季表現一落千丈，澳職及亞冠精英盃兩條戰線全面崩潰，後防表現奇差，近6場共失15球，包括上場對FC悉尼輸1比4，今場遇着擅攻嘅「西悉」，想唔多波入都幾難。

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