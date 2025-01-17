港隊已袋2銅！朱成竹拍住吳詠琳阿曼乒賽爭金牌

港乒在世界乒乓球巡迴賽(WTT)阿曼挑戰賽發揮出色，其中朱成竹夥拍吳詠琳在女雙擊退法國好手，勇闖決賽坐亞望冠；而一哥黃鎮廷力拼日本名將張本智和，收獲一面男單銅牌。

港隊以強陣出戰今年首項WTT賽事，朱成竹與吳詠琳在女雙愈戰愈勇，首圈先淘汰塞爾維亞與哈薩克的誇國組合，繼而以直落三局淘汰了澳洲選手躋身4強，周四與法國的Charlotte Lutz / Leana Hochart激鬥4局，以11比4、11比13、12比10及12比10險勝，總局數3比1闖入決賽，將與日本的大藤沙月／橫井咲櫻爭逐錦標。

至於男將亦有出色表現，「老大哥」黃鎮廷在8強戰以3比1淘汰了法國的Thibault Poret，4強碰上頭號種子兼日本名將張本智和，力拼後以0比3落敗，在不設銅牌戰下為港奪得一面銅牌。林兆恒與關文皓在男雙4強激戰下錯失冠軍戰的良機，他們面對頭號種子日本的張本智和／松島輝空，在一度領先局數2比1的情況下，以2比3落敗，無緣晉級，但仍為港隊多添一面銅牌。「大師姐」杜凱琹則於女單以0比3不敵中國的石洵瑤，8強止步。