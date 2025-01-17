IBF殘疾人世錦賽今啟德揭幕　盼推動保齡納入殘奧

「2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」周五（17日）於啟德賽體育園Top Bowl保齡球館舉行開幕典禮，來自18個國家或地區的選手參與儀式，主禮嘉賓之一的香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻表示，盼藉着於香港舉辦國際性殘疾人賽事，推動社會大眾對殘疾運動員的關注，期待日後保齡有機會納入殘奧競賽。

周六（18日）正式開始首輪單打分組賽的「2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」，大會周五中午（17日）於比賽球館舉行開幕典禮，是次賽事有來自18個國家和地區的參賽隊伍，包括美國、澳洲、馬來西亞、日本以及東道主香港等約190名運動員，一連八日參與這項首度於香港舉辦的保齡界盛事。會上邀得世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah、香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻和中國香港保齡球總會主席劉掌珠等嘉賓致詞，並主持醒獅點睛儀式。

有見保齡球項目於全球的蓬勃發展，世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah於訪問透露，正積極向國際奧委會提議將保齡球運動納入殘奧項目，令亞洲以至全球精英球手有機會踏足奧運殿堂，香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻亦對於將保齡納入殘奧競賽的討論持開放態度，表示會盡力向國際奧委會提出請求：「今次香港在新落成的啟德體育園首辦『IBF世界殘疾人保齡球錦標賽』，為香港寫下重要的保齡發展里程碑，相信可以吸引更多巿民參與這項運動，推動大眾對保齡的認識及關注，如果日後保齡運動普及化，甚至能將其納入殘奧項目，促進運動員的交流互動和競技精神，相信對於香港及全世界的殘疾運動員來說，都是非常好的機會，這亦是我的期望，我們會盡量努力爭取。」

本屆錦標賽港隊派出22名運動員參賽，其中多位運動員在國際賽事中屢創佳績，包括TPB3組別的張凱童，以及TPB10組別的周培堅等，而香港智障人士保齡球代表隊則由4男4女運動員組成，與近190位國際頂尖選手，一連八日角逐七個不同組別的獎項殊榮。