港超聯　旺角場爆發「雙藍會」

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場上演「雙藍會」，東方主場硬撼傑志。「藍鳥」上場聯賽和波失分，為收窄與前列分子之差距，餘下賽事不容有失，面對各項賽事連贏6場、力追榜首大埔的東方，今場必定打甩髀！（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

東方各項賽事錄得6連勝，包括上周作客2比0擊敗港會，聯賽跨季不敗紀錄增至20場，走勢凌厲，而米祖域等新兵亦趕及註冊成為「及時雨」。主教練盧比度（Chino）指球隊目前人手緊張，但強調全體球員必定奮力一戰：「傑志係港超其中一支最難應付嘅對手，佢哋今場為咗攞分一定去到盡，加上我哋有主力離隊，預咗好難踢，希望大家放開懷抱，盡力踢好佢就得。」

中場馬高斯則希望，球隊能踢出教練團部署，爭取3分：「雖然傑志陣容夠晒深度，我哋就有主力轉會，但我覺得今場都係『五五波』，希望大家堅持自己嘅踢法，攞晒3分，繼續同大埔咬住，爭奪聯賽冠軍。」陣容方面，林衍廷上場對港會末段領紅要停賽，另中途傷出的黃梓浩上陣成疑。另外繼米祖域後，東方昨晚再公布另一員新兵，前浙江隊球員顧斌，將會披上36球衣，今場可以候命。

前鋒韋頓上場尾段射失十二碼，令傑志作客僅以1比1逼和冠忠南區，不過右閘羅梓駿卻「交足貨」，上場後備入替後即交出1次助攻，兼博得十二碼，他對未能贏波感到可惜：「下半場我哋都製造咗好多攻勢，係差入球。對於自己嘅表現都滿意，但係最好一定係直接幫球隊贏波，希望嚟緊可以。」

「藍鳥」近4場聯賽只得1勝，暫時排第3名，打少兩場下落後榜首大埔10分。「羅梓」承認爭標形勢被動，餘下賽事絕對不容有失，又提到東方即使陣容轉變大，但仍然不能輕視對手：「東方整體上依然具實力，例如巴科爾、巴杜姆都有好強嘅攻擊力，馬高斯更加係好好狀態，遠射非常出色，呢幾方面都要特別留意。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 72.拿亞 6.米祖域 19.亞歷斯祖

中場：11.黃皓雋 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 9.巴杜姆

傑志

門將：25.泰利

後衞：2.羅梓駿 5.艾里奧 4.鄧達思 11.林樂勤

中場：30.祖連奴 24.顏卓彬 20.利亞倫

前鋒：10.馬查度 9.韋頓 7.明加索夫