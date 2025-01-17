【官宣】曼城同夏蘭特續約10年　周薪50萬鎊

曼城周五(17日)官方宣布，同挪威前鋒艾寧夏蘭特續約10年，年期延長至2034年，據報周薪加到50萬鎊(約475萬港元)，獎金及肖像權另計，合約總值超過 2.5億鎊(約23.7億港元)，成為英超史上最高金額合約。

曼城在官方社交平台發布影片，以發出信件形式宣布夏蘭特續約，台頭寫上「致親愛的後衞們」，信件尾段附有夏蘭特自白「唔好意思，我會留喺呢度」佢仲拎住件印有「2034」嘅曼城波衫影相，跟住佢父親都一齊出鏡。

傳媒報道，夏蘭特續約後，周薪由37.5萬鎊加到50萬鎊，而且只係底薪，未計獎金同肖像權，佢肖像權將會獲得更多收益，新合約仍然設有解約條款，不過要到2029年才會生效，到時去留權會在夏蘭特手中。

官方公布夏蘭特續約年期係10年，但實際上係9年半，年薪將超過2,600萬鎊(約2.47億港元)，合約總值超過2.5億鎊，創下英超史上最高金額合約紀錄。

不少網友指出，曼城同夏蘭特續超長約做法，係倣效車路士，並證明曼城有信心可以打贏英超賽會嘅官司，唔怕降班，而夏蘭特亦可專心留喺英超，爭取打破舒利亞入球紀錄。