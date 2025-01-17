艾殊利高爾：雙阿大戰　和波味濃

阿仙奴在鬥阿士東維拉之前，迎來了一場令人振奮的勝利，擊敗了其北倫敦死敵熱刺。在上周末的英足盃第3圈出局後，阿仙奴於周中英超快車以2:1擊敗熱刺強勢反彈，並成功在聯賽雙殺對手，也繼續確立自己在北倫敦的龍頭位置。

兵工廠今季英超主場表現出色，並且是唯一一支主場不敗球隊。在球場上，他們的表現固然出色，但我認為阿迪達和球迷也應該為營造酋長球場熾熱的氛圍而獲我得讚賞。

本周有消息指，加比爾捷西斯將因膝部重創曾而長抖，加上布卡約沙卡仍在養傷，阿迪達近日暗示希望在今個冬季轉會窗引入一名攻擊球員。我們暫時不知道確實目標是誰，但對我來說，他們需要一個每季能攻入20至30球的射手，就像其主要競爭對手利物浦和曼城，這可以幫助他們提升到另一個境界。

雖然北倫敦打吡勝利對阿仙奴來說，猶如注入一支強心針，但老實說熱刺並沒有發揮出應有的水平，其陣型也讓阿仙奴有機可乘，重新回到比賽。阿仙奴上仗的表現不算太標青，而阿士東維拉的陣容也跟熱刺完全不同，所以對於兵工廠將是一次更嚴峻的考驗。

艾馬利執教維拉後，上季首次回歸倒戈酋長球場時就從阿仙奴手上奪走了3分，並粉碎了阿仙奴的奪冠希望。這支中部球隊自去年年尾開始狀態不錯，近4場3勝1和未輸過，聯賽排名更升至第7位，距離歐聯席位只差3分。

維拉擁有豐富的進攻人才選擇，所以入球絕不是問題。在防守方面，艾馬利絕對希望能有所改善，皆因今季聯賽已失32球，乃是失球第7多的球隊。對於一支志在晉級歐洲賽場的球隊來說，他們希望確保下半季在失球問題上有所改善。

阿仙奴在首循環聯賽作客擊敗維拉，並且迄今在主場聯賽保持不敗，但同樣維拉上季在酋長球場成功取得3分，所以同樣充滿信心。對我來說，這似乎是一場激烈的戰鬥，阿仙奴近來滑落的表現以及連續5場失波，更讓我覺得維拉能把握對手中門大開而有機可乘，預料今場將會是和局收場。