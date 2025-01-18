「新沙拿」告別法蘭克福　強勢加盟曼城

英超豪門曼城繼同射手艾寧夏蘭特續約後，即將迎來1位神鋒，有「新沙拿」之稱嘅馬莫殊缺陣周六(18日)凌晨德甲，身穿便裝現身球場，同法蘭克福球迷道別，會方宣布正在處理呢位25歲埃及國腳轉會工作，預料佢好快會正式加盟曼城。

曼城早前已同馬莫殊達成口頭加盟協議，現時主要同佢所屬球會法蘭克福傾交易問題，據悉「藍月亮」同意支付6,700萬鎊(約6.3億港元)轉會費收購馬莫殊，並獲得法蘭克福接納。呢支德甲球隊發表聲明，承認正在同另一間球會商討馬莫殊轉會事宜，雖然冇公開買家名字，但相信係曼城。

法蘭克福周六(18日)凌晨德甲主場對多蒙特，馬莫殊並冇入選大軍名單，僅現身球場進行告別儀式，明顯已準備好入「城」。馬莫殊8年前去德國搵食，加盟禾夫斯堡，但大部分時間被外借，2023年8月轉投法蘭克福後，事業急速起飛，上季德甲上陣29場入12球及6次助攻，今季演出更搶鏡，踢17場聯賽已入15球，僅次於入16球嘅拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼，並有9次助攻，曼城獲得呢位猛將加盟，相信可以大幅提升攻力。

至於法蘭克福今場德甲缺少馬莫殊，仍然憑艾基迪基、奧斯卡海倫各入1球，以2比0擊敗多蒙特，繼續排聯賽第3位。