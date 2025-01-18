曼聯傳奇射手丹尼士羅逝世　享年84歲

曾效力「曼市雙雄」曼城及曼聯嘅傳奇射手丹尼士羅逝世，享年84歲，繼佐治貝斯、卜比查爾頓之後，「曼聯三聖」已全部過身，紅魔鬼會方發表訃文，哀悼呢位曾經協助球隊奪標2次英格蘭頂級聯賽及1次歐聯冠軍嘅蘇格蘭名將。

丹尼士羅屬於上世紀50至70年代超級神鋒，1960年以55,000鎊，由哈特斯菲爾德加盟曼城，成為當時英國最高身價球員，僅過1年以115,000鎊轉投拖連奴，再次刷新英國球員轉會費紀錄。

呢位射手1962年加盟曼聯後，展開傳奇球員生涯，為紅魔鬼上陣404場射入237球，屬於球隊史上入波第3多球員，僅次於朗尼、卜比查爾頓。丹尼士羅協助曼聯奪得1964/65年、1966/67年聯賽冠軍，以及1968年歐聯冠軍，並於1964年獲得金球獎，亦係史上唯一獲此殊榮嘅蘇格蘭球員。

雖然丹尼士羅1973年重投曼城，踢埋球員生涯最後1季，但並無損佢喺曼聯嘅地位，當佢逝世後，曼聯立即發表訃文：「我哋懷住沉重心情告訴大家，丹尼士羅不幸過身，佢經歷1場艱辛搏鬥，終於獲得安寧，感謝所有為佢治療嘅醫生及護理人員，我哋知道身邊人士對佢嘅支持及愛護，非常重要，呢份愛永遠都會被珍惜，謝謝。」曼城亦有發文哀悼丹尼士羅，丹尼士羅2021年確診早老性癡呆症，最終不敵病魔。