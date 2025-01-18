施華德時隔兩年再闖澳網16強　大坂直美轟8Ace退賽

去年底捲入禁藥風波的前世界「一姐」施華德，周六（18日）在澳網女單第3圈與英國名將華杜卡奴上演「大滿貫冠軍」對決，最終擁有五項大滿貫錦標的施華德技勝一籌，時隔兩年再闖16強。

曾4奪法網兼於2022年贏得美網錦標的施華德，今仗完全控制戰情，連贏最後11局以6比1、6比0輕取2021年美網得主華杜卡奴，成為首位躋身16強的女單球手。目前世界排名第2的施華德賽後表示:「我打了幾拍，心裡想『這就是我練習的目的』，今仗從開始我就感覺自己打得不俗。」施華德今仗取得59分，失掉了29分，她續稱:「我非常有信心，所以最後我可以爭取更多。」這位波蘭名將去年年底因禁藥風波同意接受一個月禁賽，其後也引起網壇不少評論。

至於兩屆澳網盟主日本名將大坂直美，則因一直困擾她的腹部問題而退出比賽。這位27歲球星本月初奧克蘭公開賽決賽贏得首盤後，含淚退賽，而今仗她在第3圈面對瑞士的賓錫絲，雙方爭逐了第一盤，其實大坂直美表現不俗，共發出8個Ace球，可惜「刁時」以6比7(3比7)先失一盤，其後因傷棄戰。