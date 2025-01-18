港超聯　北區主場激鍊大埔

【東網按次收費直播】

周六（18日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，爆發「新界打吡」，北區坐鎮北區運動場迎戰大埔。上周在聯賽成功開齋的北區，目前士氣大振，大埔要贏波繼續坐穩榜首的話，相信今場一定要出盡全力，球迷不容錯過！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

北區上場主場以3比1擊敗九龍城，取得今季聯賽首勝，兼得以逃離榜尾位置，新帥陳志康為球隊表現感到驕傲：「我睇到防守結構上大幅改善，特別係集中力、緊密度都有提升。兩位新球員嘅位置感、經驗都令人滿意，雖然只係第一場，但好快就可以融入。」

至於早前在地標戰攻入1球的哥倫比亞中場艾利安，則表示對球隊繼續有好表現充滿信心：「上場只係開始，如果保持交出呢種表現，相信絕對可以提升聯賽排名，自己今場會力爭繼續入波，希望可以同球隊一齊進步。」陣容方面，中堅基拿美刑滿復出，而朱偉鈞、尤朗均已告離隊。

大埔上場重返勝軌，憑盧卡斯一箭定江山，在前列大戰1球力克理文。過去一仗於中場頻頻掃蕩的馮冠鳴，笑言自己表現「OK啦！」，惟相信擊敗上季聯賽冠軍，絕對可以增強全隊信心。面對剛於聯賽開齋的北區，「冠鳴」表示球隊絕對不會輕敵，目標全取3分：「北區增援後整體實力有提升，依家大家士氣都好，咁咪一較高下囉。我哋一定會攞番對強隊一樣嘅集中力，同埋防守專注度出嚟。」

提到2025年目標，「冠鳴」稱首要目標是為大埔奪取聯賽冠軍，其次則希望入選港隊：「除咗喺球隊長期擔正外，希望香港隊教練睇到我哋大埔其他華人球員！」