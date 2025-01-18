射手雲集盡情駁火　利物浦大酬賓

英超「1哥」利物浦連續兩場聯賽失分，周六(18日)晚作客賓福特力爭重響勝鼓，必定全力搶攻爭勝。「紅軍」有穆罕默德沙拿領銜鋒線，火力勁唔使多講，賓福特亦有弗爆嘅麥比奧莫同尤尼韋沙，有力衝擊客隊防線，博3.5球入球大好路。(Now 621周六晚11時直播)

利物浦雖然喺英超連和曼聯同諾定咸森林，但仍然領先次席阿仙奴4分兼踢少1場，形勢依然好樂觀，不過佢哋要盡快重返正軌，今場不容再失。事實上，「紅軍」上場雖然失分，但圍攻森林錄得23次射門，若非對手龍門「上身」理應贏波。

利物浦今季最擅長突擊踢法，中後場轉守為攻能力強，加上穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、迪亞高祖達等前鋒嘅速度、把握力，以及快攻都成為入球法寶，而且作客賽事往往有更大反擊空間，所以近6場聯賽作客，有5場總入球開4球或以上，包括6比3大炒熱刺、5比0狂數韋斯咸等經典賽事，球隊進攻能力仍然好有保證。

另邊廂，賓福特實力有限，不過主場出擊一向無懼同對手駁火，逼搶力度頗大，特別係一對箭頭麥比奧莫同尤尼韋沙極具威脅，喀麥隆前鋒麥比奧莫今季已入13球，上場對曼城有能力喺落後兩球下逼和2比2，強大火力有望攻陷利物浦防線，3.5球入球大抵玩。

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