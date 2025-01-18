卓林普後上篤走丁俊暉　單季獎金破奧蘇紀錄

世界「一哥」卓林普在桌球大師賽再寫紀錄，他於8強戰一度落下1比3的情況下反勝丁俊暉，躋身4強，並意味着今季四個月已創出單季獎金的新紀錄。

卓林普今季已先後贏得上海大師賽、沙特阿拉伯大師賽及全英賽冠軍，而今仗打入了大師賽4強，將穩袋至少75000英鎊的獎金，單季獎金已累計至1,295,200英鎊（約1228萬港元），超越了奧蘇里雲上季創下的1,265,500英鎊獎金紀錄。

當然，卓林普志不僅在此，他亦為榮譽而戰，目前放在本周於倫敦的大師賽，再劍指季尾的世錦賽，期望成為首位單季包攬四大重要錦標的球手，而屆時總獎金更可突破200萬英鎊。

去年底落實成為「香港居民」的卓林普，今仗與丁俊暉一戰頻頻起迫，9局交出6桿50+，其中第7局更轟出一cue125度，即使開局落後「小丁」1比3，但小休之後連贏5局以6比3取勝，躋身決賽。

2019年奪得世錦賽冠軍的卓林普賽後表示:「丁俊暉除了第6局打失了紅波之後，其實沒有犯太錯，之後我打得非常好；我一直覺得自己會贏，即使在落後時。」他續稱:「雖然我試過在一個賽季(2019/20賽季)贏得六個比賽，這很特別，但我朝着自己最好的賽季邁進。」卓林普將與奇倫威爾森爭逐桂冠；奇倫威爾森是在另一場4強戰以6比4擊敗比利時的比素晉級。